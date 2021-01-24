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Известный французский футболист поддержал избитого в Париже украинца

Воскресенье, 24 января 2021, 12:48

Известный французский футболист Гризманн, пораженный избиением украинского подростка в Париже, выразил ему свою поддержку.

Как сообщает "Европейская правда", об этом футболист написал в Twitter.

"Невыносимые изображения. Желаю Юрию сил и скорейшего выздоровления "- написал Гризманн.

Как сообщалось, в Париже жестоко избили 14-летнего украинца, который в тяжелом состоянии находится в реанимации в коме. У парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что украинские дипломаты обратились в прокуратуру Парижа в связи с жестоким избиением несовершеннолетнего Украинские у Эйфелевой башни.

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