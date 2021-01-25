Путін вперше з 2009 року виступить на Давоському форумі - росЗМІ

Президент Росії Владімір Путін виступить на Давоському форумі, який у цьому році збере світових лідерів у онлайн-режимі.

Як повідомляє "Європейська правда" з посилання на агентство "Интерфакс", графік Путіна на цей тиждень озвучив ведучий Павло Зарубін на телеканалі "Росія 1".

Путін не фігурує в порядку денному онлайн-конференції.

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На вищому рівні Росія не була представлена в Давосі вже давно: президент востаннє приїздив на форум в 2011 році, прем'єр - в 2013 році. Путін не брав участі в Давоському форумі з 2009 року, коли він був прем'єр-міністром Росії.

При цьому щороку, навіть після погіршення відносин із західними країнами і введенням різних санкцій, Росія делегує в Давос представницьку делегацію на чолі з кимось із віцепрем'єрів.

Якщо Путін справді візьме участь в онлайн-заході, його поява, ймовірно, викличе критику у той час, коли Захід зважує можливі нові санкції проти Росії через затримання Навального і придушення масових протестів 23 січня.

Всесвітній економічний форум переніс свою щорічну очну зустріч, заплановану на січень 2021 року в Давосі, через пандемію коронавірусу. Але у січні світові лідери долучаться до онлайн-форуму, який відбудеться з 25 по 29 січня.