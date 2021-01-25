Путин впервые с 2009 года выступит на Давосском форуме - росCМИ

Президент России Владимир Путин выступит на Давосском форуме, который в этом году соберет мировых лидеров в онлайн-режиме.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс", график Путина на эту неделю озвучил ведущий Павел Зарубин на телеканале "Россия 1".

Путин не фигурирует в повестке дня онлайн-конференции.

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На высшем уровне Россия не была представлена ​​в Давосе уже давно: президент в последний раз приезжал на форум в 2011 году, премьер - в 2013 году. Путин не принимал участия в Давосском форуме с 2009 года, когда он был премьер-министром России.

При этом каждый год, даже после ухудшения отношений с западными странами и введения различных санкций, Россия делегирует в Давос представительную делегацию во главе с кем-то из вице-премьеров.

Если Путин действительно примет участие в онлайн-мероприятии, его появление, вероятно, вызовет критику, в то время когда Запад взвешивает возможные новые санкции против России из-за задержания Алексея Навального и подавления массовых протестов 23 января.

Всемирный экономический форум перенес свою ежегодную очную встречу, запланированную на январь 2021 года в Давосе, из-за пандемии коронавируса. Но в январе мировые лидеры присоединятся к онлайн-форуму, который состоится с 25 по 29 января.