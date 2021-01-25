Генсек ПАРЄ розповіла, як зірвався її візит в Україну

Генеральний секретар ПАРЄ Марія Пейчинович-Бурич планувала минулого року відвідати Україну, але Київ не створив для цього відповідних умов.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона розповіла під час виступу на пленарній сесії, відповідаючи на питання члена української делегації Олексія Гончаренка щодо її візиту в Москву.

Пейчинович-Бурич заявила, що перша країна, яку вона хотіла відвідати, була Україна, і серед перших високопосадовців, з якими вона зустрічалася, готуючись до вступу на посаду генсека, був президент Зеленський. Вони бачилися у Нью-Йорку у вересні 2019 року, на полях Генасамблеї ООН.

"Щодо візиту в Росію. Росія є членом Ради Європи і перед моїм другим візитом до РФ я хотіла спочатку відвідати Україну, але Україна не створила такої можливості, проте я вважала важливим через велику кількість відкритих питань між Радою Європи та Росією поїхати туди", - сказала Пейчинович-Бурич, яка перебувала з візитом у Москві 19-20 жовтня минулого року.

Зазначимо, що джерела ЄвроПравди підтверджують: наприкінці 2019 року Пейчинович-Бурич дійсно мала намір відвідати Україну, велася підготовка даного візиту, також її зустрічей поза офіційною програмою. Втім, офіційний Київ не дав згоди на зустріч генсека РЄ з президентом Володимиром Зеленським, через що у Страсбурзі, за даними кількох співрозмовників ЄП, вирішили взагалі скасувати її візит. Імовірно, саме на це вона послалася у фразі про те, що "Україна не створила можливості" для приїзду.

Генсек Ради Європи, втім наголосила, що суверенітет і територіальна цілісність України дуже чітко згадуються у численних документах організації.

"І з цієї точки зору моя позиція дуже зрозуміла. І я дуже сподіваюсь, що як тільки дозволять умови, комісар матиме змогу відвідати Україну", - сказала вона, нагадавши, що візит комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович до окупованого Криму "був відкладений через коронавірус".

Нагадаємо, постійна делегація України у Парламентській асамблеї Ради Європи оскаржила повноваження російської делегації.

Як відомо, російську делегацію позбавляли права голосу у квітні 2014 року після анексії Криму. На знак протесту росіяни відмовилися брати участь у сесіях ПАРЄ, а Москва припинила сплачувати свою частку внеску до бюджету Ради Європи.

У січні 2020 року російській делегації повернули повноваження у повному обсязі. Детальніше про це читайте у статті ПАРЄ "під Коксом": чому Росію вивели з-під санкцій та навіщо Україні лишатися у Страсбурзі.