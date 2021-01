Українська делегація оскаржила повноваження росіян у ПАРЄ

Постійна делегація України у Парламентській асамблеї Ради Європи оскаржила повноваження російської делегації.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють ПАРЄ та постійна делегація України.

"Повноваження російської делегації були оскаржені на істотних підставах - порушення базових принципів Ради Європи - Марією Мезенцевою від (делегації) України, підтримуваною 38 членами ПАРЄ з п’яти різних делегацій. Асамблея проведе дебати щодо цього питання пізніше на цьому тижні", - повідомили в офіційному Twitter Парламентської асамблеї.

