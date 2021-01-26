Норвегія може змінити стратегію вакцинації після смертей літніх людей

Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг заявила, що її країна може вдосконалити вакцинацію своїх найстарших і хворих громадян після недавнього сплеску смертності на тлі щеплень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Витримавши пандемію краще, ніж більшість країн, цього місяця Норвегія раптово потрапила в заголовки світових новин після того як з’ясувалося, що понад 30 людей - усім старше 70 років - померли незабаром після вакцинації проти Covid-19.

Солберг каже, що інтенсивний світовий інтерес до цієї інформації був перебільшений.

"Ми не віримо, що є якісь проблеми із безпекою вакцин. Але ми, можливо, не будемо давати їх найбільш вразливим людям похилого віку" - сказала прем’єрка.

Норвезький інститут громадського здоров’я, який визначив людей старше 65 років як групу, якій належить пріоритет у розповсюдженні вакцин, закликав лікарів робити щеплення старих та хворих з огляду на кожний конкретний випадок.

"Для дуже слабких пацієнтів та невиліковно хворих рекомендується ретельна оцінка співвідношення користі і недоліків вакцинації", - заявили в інституті.

Норвезьке агентство з лікарських засобів заявило, що звітування про побічні реакції викликало непотрібне занепокоєння у всьому світі, і воно тепер буде публікувати лише дані про смертельні випадки, які були детально вивчені.

Інші країни, включаючи Німеччину, також зафіксували смерть людей, які нещодавно були щеплені. У вівторок Фінляндія повідомила про три таких летальних випадки, але жодна з країн не виявила причинно-наслідкових зв'язків.

Норвезьке агентство з лікарських засобів заявляє, що до цих пір немає доказів того, що смертність людей похилого віку була безпосередньо пов'язана з вакциною.