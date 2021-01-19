Норвегія не побачила зв’язку між вакциною Pfizer/BioNTech та смертями літніх людей

Управління охорони здоров'я Норвегії заявило, що зв'язку між вакциною Pfizer/BioNTech і смертністю людей похилого віку, які були вакциновані препаратом, встановлено не було.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

З моменту початку кампанії вакцинації в кінці грудня в скандинавській країні було зареєстровано 33 випадки смерті людей похилого віку, які отримали першу дозу вакцини Pfizer/BioNTech.

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Влада вивчила уважно 13 випадків, і заявила, що померлі "були дуже старими, немічними і мали серйозні захворювання", сказала директор норвезького управління охорони здоров'я Камілла Столтенберг.

"Що стосується причини смерті, аналізу не проводилось", - зазначила вона.

"Найважливіше - пам'ятати, що 45 людей помирають щодня в медичних установах Норвегії. Тож не встановлено, що є надлишкова смертність або що це пов'язано з вакцинами", - додала Столтенберг.

В останні дні Норвегія повторила свою рекомендацію про проведення медичного обстеження перед введенням вакцини дуже слабким людям або тим, хто перебуває на межі смерті, як це вже робиться в інших країнах.

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Наприкінці минулого тижня норвезьке управління з лікарських засобів висловило стурбованість, що звичайні побічні ефекти вакцинації, такі як лихоманка і нудота, могли "сприяти летальному результату у деяких вразливих пацієнтів" в країні.

Кілька країн повідомили про випадки смерті після вакцинації, але органи охорони здоров'я вважають, що не можливо встановити зв'язок з вакциною.

Pfizer і BioNTech повідомили AFP в понеділок, що "будуть працювати з норвезьким агентством з лікарських засобів для збору всієї необхідної інформації", нагадавши, що норвезька кампанія вакцинації почалася з літніх людей, які проживають в медичних установах.