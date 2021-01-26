Норвегия может изменить стратегию вакцинации после смертей пожилых людей
Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг заявила, что ее страна может усовершенствовать вакцинацию своих старейших и больных граждан после недавнего всплеска смертности на фоне прививок.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.
Выдержав пандемию лучше, чем большинство стран, в этом месяце Норвегия внезапно попала в заголовки мировых новостей, после того как выяснилось, что более 30 человек - все старше 70 лет - умерли вскоре после вакцинации против Covid-19.
Солберг говорит, что интенсивный мировой интерес к этой информации был преувеличен.
"Мы не верим, что есть проблемы с безопасностью вакцин. Но мы, возможно, не будем давать их наиболее уязвимым людям пожилого возраста", - сказала премьер.
Норвежский институт общественного здоровья, который определил людей старше 65 лет как приоритетную группу для получения вакцины, призвал врачей делать прививки старым и больным, учитывая каждый конкретный случай.
"Для очень слабых пациентов и неизлечимо больных рекомендуется тщательная оценка соотношения пользы и недостатков вакцинации", - заявили в институте.
Норвежское агентство по лекарственным средствам заявило, что отчетность о побочных реакциях вызвала ненужное беспокойство во всем мире, и оно теперь будет публиковать только данные о смертельных случаях, которые были детально изучены.
Другие страны, включая Германию, также зафиксировали смерть людей, которые недавно были привиты. Во вторник Финляндия сообщила о трех таких летальных случаях, но ни одна из стран не обнаружила причинно-следственных связей.
Норвежское агентство по лекарственным средствам заявляет, что до сих пор нет доказательств того, что смертность людей пожилого возраста была непосредственно связана с вакциной.