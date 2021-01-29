У Румунії вдруге сталася пожежа у коронавірусній лікарні, 4 загиблих

У столиці Румунії Бухаресті четверо осіб загинули внаслідок пожежі у лікарні Matei Bals, де лікують хворих на коронавірус.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Пожежа спалахнула близько 5 години ранку, від вогню і їдкого диму постраждали чотири кімнати на першому поверсі. Перші рятувальники прибули на місце вже за 10 хвилин, згодом до них приєдналися загалом 24 пожежні бригади.

На місце подій виїхало також керівництво служби з надзвичайних ситуацій, міністри внутрішніх справ та охорони здоров’я.

Трьох людей у постраждалих палатах знайшли вже мертвими, четверту людину намагалися реанімувати, але врятувати її не вдалося.

З лікарні евакуювали більше 120 хворих, багато з них були під’єднані до кисню. Пацієнтів перевезли до інших лікарень міста.

Під лікарнею зібралося багато родичів пацієнтів, намагаючись довідатися про стан своїх близьких.

Причину пожежі поки не називають. У зв’язку з інцидентом відкрили кримінальне провадження, до розслідування збираються залучити і тих фахівців, які вже розслідують схожу трагедію, що сталася в листопаді 2020 року.

Тоді займання сталося у реанімації окружної лікарні П'ятра-Нямц на північному сході Румунії. Внаслідок пожежі померли 10 хворих на коронавірус. Після цієї трагедії в уряді пообіцяли перевірити всі відділення інтенсивної терапії.