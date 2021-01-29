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В Румынии второй раз произошел пожар в коронавирусной больнице, 4 погибших






В Румынии второй раз произошел пожар в коронавирусной больнице, 4 погибших

Пятница, 29 января 2021, 09:01

В столице Румынии Бухаресте четыре человека погибли в результате пожара в больнице Matei Bals, где лечат больных коронавирусом.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Пожар вспыхнул около пяти утра, от огня и едкого дыма пострадали четыре комнаты на первом этаже. Первые спасатели прибыли на место уже через 10 минут, затем к ним присоединились 24 пожарные бригады.

 

На место событий выехали также руководство службы по чрезвычайным ситуациям, министры внутренних дел и здравоохранения.

Трех пострадавших в палатах нашли уже мертвыми, четвертого человека пытались реанимировать, но спасти его не удалось.

 

Из больницы эвакуировали более 120 больных, многие из них были подключены к кислороду. Их перевезли в другие больницы города.

Под больницей собралось много родственников пациентов, пытаясь узнать о состоянии и новом местонахождении своих близких.

Причину пожара пока не называют. В связи с инцидентом открыли уголовное производство, к расследованию собираются привлечь специалистов, которые уже расследуют похожую трагедию в ноябре 2020 года.

Тогда возгорание произошло в реанимации окружной больницы Пятра-Нямц на северо-востоке Румынии. В результате пожара погибли 10 больных коронавирусом. После этой трагедии в правительстве пообещали проверить все отделения интенсивной терапии.

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