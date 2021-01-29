Орбан пообіцяв вколотись китайською вакциною, бо довіряє їй найбільше

Угорщина може підписати угоду про купівлю вакцин проти коронавірусу з Китаю до суботи.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан державному радіо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами Орбана, його уряд пильно стежить за результатами масових щеплень китайською вакциною в сусідній Сербії.

Цього місяця Сербія отримала мільйон доз вакцини COVID-19 від Sinopharm, ставши першою європейською країною, яка розпочала програму масового щеплення нею.

Угорщина стане першою країною Європейського Союзу, яка придбає китайську вакцину, якщо її затвердить відповідний регулятор.

Зазначається, що перша партія може містити до одного мільйона доз.

Орбан заявив у п'ятницю, що угода може бути підписана вже найближчим часом, і він особисто вибере китайську вакцину, оскільки найбільше довіряє саме їй.

За його словами, у разі отримання китайської вакцини, Угорщина зможе прищепити близько 1,7 мільйона людей до березня.

У четвер уряд опублікував указ, що прискорює процес затвердження вакцин, запевняючи, що дозвіл на екстрене використання буде наданий будь-якій вакцині, якою щепили щонайменше мільйон людей.

Минулого тижня Угорщина першою в ЄС уклала з Росією контракт на поставку вакцини.