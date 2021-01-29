Орбан пообещал уколоться китайской вакциной, потому что доверяет ей больше всего

Венгрия может подписать соглашение о покупке вакцин против коронавируса у Китая в субботу.

Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан государственному радио, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам Орбана, его правительство пристально следит за результатами массовых прививок китайской вакциной в соседней Сербии.

В этом месяце Сербия получила миллион доз вакцины COVID-19 от Sinopharm, став первой европейской страной, которая начала программу массовых прививок этим препаратом.

Венгрия станет первой страной Европейского Союза, которая приобретет китайскую вакцину, если ее утвердит соответствующий регулятор.

Отмечается, что первая партия может содержать до одного миллиона доз.

Виктор Орбан заявил в пятницу, что соглашение может быть подписано уже в ближайшее время, и он лично выберет китайскую вакцину, поскольку больше всего доверяет именно ей.

По его словам, в случае получения китайской вакцины Венгрия сможет привить около 1,7 миллиона человек до марта.

В четверг правительство опубликовало указ, ускоряющий процесс утверждения вакцин, уверяя, что разрешение на экстренное использование будет предоставлено любой вакцине, которой привили минимум миллион человек.

На прошлой неделе Венгрия первой в ЕС заключила контракт с Россией на поставку вакцины.