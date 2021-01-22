Угорщина першою в ЄС уклала з Росією контракт на поставку вакцини 

Російський фонд прямих інвестицій і Угорщина підписали контракт про постачання російської вакцини від коронавірусу "Спутник V" в Угорщину.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Росії Михаїл Мурашко, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РБК.

"Цьому передувала копітка робота експертів і угорської сторони, і російської сторони. Хотів би відзначити, що угорські експерти відвідали і інститут Гамалії, розробника вакцини, і познайомилися з клінічними дослідженнями, проведеними в Російській Федерації", - сказав Мурашко.

У п’ятницю з візитом в Москві перебуває глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

Сійярто сказав, що переговори про вакцину з росіянами тривали протягом двох з половиною місяців. Вакцина буде закуплена у три етапи. Деталі угоди він поки не розкрив, але пообіцяв, що вона буде оприлюднена протягом дня, передає угорський сайт HVG.

Угорський регулюючий орган заявив у середу, що видає шестимісячний тимчасовий дозвіл на застосування російської вакцини "Спутник V".

Наразі не ясно, коли російська вакцина стане доступною для угорців.

Лазівка 2001 року дозволяє країнам ЄС схвалювати вакцини проти коронавірусу без участі Європейського агентства з лікарських засобів в екстрених випадках.

Росія також подала заявку на реєстрацію своєї вакцини проти коронавірусу "Спутник V" в Європейському Союзі.