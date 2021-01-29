Берлін першим у Німеччині ухвалив закон для підвищення комфорту пішоходів у містах

Парламент федеральної землі Берлін у четвер, 28 січня, ухвалив перший в Німеччині закон, що має зробити міста комфортнішими для пішоходів і таким чином мотивувати людей пересуватися пішки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

"Кожна людина в Берліні повинна мати можливість досягти пункту призначення за допомогою прямих і з'єднаних пішохідних доріжок", - пояснили у Палаті депутатів Берліна, представляючи законопроєкт.

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Згідно з ним, тепер під час будівництва і реконструкцій потрібно проєктувати більш протяжні зелені зони для пішоходів, а також встановлювати сплощені бордюри і острівки безпеки.

Також планується збільшити кількість громадських лавок для сидіння і зробити більш безпечними маршрути, якими користуються школярі.

У Сенаті Берліна заявили, що закон є "великим кроком вперед" до того, щоб життя у місті стало комфортнішим.