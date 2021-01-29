Берлин первым в Германии принял закон для повышения комфорта пешеходов в городах
Парламент федеральной земли Берлин в четверг, 28 января, принял первый в Германии закон, который должен сделать города комфортными для пешеходов и таким образом мотивировать людей передвигаться пешком.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.
"Каждый человек в Берлине должен иметь возможность достичь пункта назначения с помощью прямых и соединенных пешеходных дорожек", - пояснили в Палате депутатов Берлина, представляя законопроект.
Согласно ему, теперь при строительстве и реконструкции нужно проектировать более протяженные зеленые зоны для пешеходов, а также устанавливать уплощенные бордюры и островки безопасности.
Также планируется увеличить количество общественных скамеек для сидения и сделать более безопасными маршруты, которыми пользуются школьники.
В Сенате Берлина заявили, что закон представляет собой "большой шаг вперед" к тому, чтобы жизнь в городе стала более комфортной.