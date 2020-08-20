Німецькі велодилери переживають бум на тлі пандемії

Німецькі торговці велосипедами стали одними з найбільших "переможців" коронавірусної кризи.

Такі дані оприлюднив економічний інститут Ifo, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

Практично всі торговці велосипедами задоволені своєю поточною ситуацією в бізнесі, показує економічне опитування мюнхенських дослідників. Показник ділових настроїв велосипедних ритейлерів піднявся до 95 балів, при цьому максимум становить 100 балів.

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"Велосипедні дилери переживають справжній бум", - розповів керівник опитувань в Ifo Клаус Вольрабе.

Через пандемію коронавірусу багато німців уникають поїздок у громадському транспорті та переходять на велосипеди.

Згідно з опитуванням, зараз бізнес особливо добре йде у продавців будматеріалів і матеріалів для дому (83,1 бала). Далі йдуть продукти харчування і предмети розкоші (62,8 бала), магазини меблів і устаткування (40,7), роздрібні продавці побутової електроніки (29,7) і комп'ютерні магазини (33,3).

Нагадаємо, уряд Британії збирається виділити 2 млрд фунтів стерлінгів на розвиток велосипедної інфраструктури на тлі пандемії.

Мілан оголосив про намір впровадити одну з найамбітніших в Європі схем перерозподілу вуличного простору на користь велосипедистів і пішоходів у відповідь на кризу з коронавірусом.