У Тбілісі майже 90 ресторанів призупинять доставку страв, вимагаючи підтримки на тлі локдауну

У столиці Грузії 86 рестораторів домовилися на добу припинити працювати на доставку, щоб висловити своє невдоволення недостатньою підтримкою уряду на тлі "локдауну", що триває вже два місяці.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Грузія Онлайн".

"Страйк" рестораторів запланований на всю добу 30 січня.

"Через локдаун країна - на межі соціального вибуху, бізнеси зводять кінці з кінцями… Жодних ефективних кроків для вирішення проблем не видно. Оскільки уряд країни неправильно оцінює існуючі проблеми та нагадує, що ми можемо працювати на доставку - на знак протесту ми призупиняємо послуги доставки на один день", - йдеться у повідомленні Асоціації рестораторів.

Паралельно власники ресторанного бізнесу збираються протестувати перед будівлею уряду.

"Ми сподіваємося, що клієнти з розумінням сприймуть наш крок, викликаний крайнім відчаєм", - додають у заяві.

Нагадаємо, жорсткий локдаун у Грузії триває з 28 листопада. З 1 лютого країна готується поступово послаблювати обмеження, але у різних регіонах цей процес відрізнятиметься.

Попередньо повідомлялося, що лише в Аджарії з цього дня зможуть відновити роботу ресторани "відкритого типу", а решті і далі доведеться працювати тільки на доставку.

На додачу, уряд анонсував запровадження "карантину вихідного дня", коли повертатимуть усі обмеження жорсткого локдауну - включно із зупинкою громадського транспорту.







