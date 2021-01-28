Грузія запровадить "карантин вихідного дня" - жорсткіший, ніж був в Україні

Грузія, що готується до виходу з двомісячного жорсткого локдауну, запровадить у найбільших містах "карантин вихідного дня" - але жорсткіший, ніж діяв в Україні в кінці 2020 року.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Грузия онлайн", про це оголосила міністр охорони здоров’я Катерина Тікарадзе.

У найбільших містах - Тбілісі, Батумі, Горі, Телаві, Поті та Зугдіді - у суботу й неділю закриватимуть усі ресторани, магазини, ринки та зупинятимуть громадський транспорт.

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Катерина Тікарадзе зазначила, що таке рішення для підтримання стабільної ситуації схвалили "з урахуванням практики різних країн", щоб обмежити мобільність людей принаймні два дні на тиждень.

"Ми будемо стежити за ситуацією і, можливо, повернемося до цього питання - щоб вирішити, чи будуть "закритими днями" саме субота й неділя, чи якісь інші", - зазначила вона.

Нагадаємо, з 1 лютого у Грузії закінчиться жорсткий локдаун, що діє ще з 28 листопада, але послаблення у різних містах і регіонах будуть відрізнятися.

Також з цього дня відновляться регулярні пасажирські авіарейси, зупинені ще у березні 2020 року.