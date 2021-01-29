В Тбилиси почти 90 ресторанов приостановят доставку блюд, требуя поддержки на фоне локдауна

В столице Грузии 86 рестораторов договорились на сутки прекратить работать на доставку, чтобы выразить свое недовольство недостаточной поддержкой правительства на фоне "локдауна", длящегося уже два месяца.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Грузия Онлайн".

Забастовка рестораторов запланирована на целые сутки 30 января.

"Из-за локдауна страна - на грани социального взрыва, бизнес сводят концы с концами... Никаких эффективных шагов для решения проблем не видно. Поскольку правительство страны неправильно оценивает существующие проблемы и напоминает, что мы можем работать на доставку - в знак протеста мы приостанавливаем услуги доставки на один день", - говорится в сообщении Ассоциации рестораторов.

Параллельно владельцы ресторанного бизнеса собираются протестовать перед зданием правительства.

"Мы надеемся, что клиенты с пониманием воспримут наш шаг, вызванный крайним отчаянием", - добавляют в заявлении.

Напомним, жесткий локдаун в Грузии продолжается с 28 ноября. С 1 февраля страна готовится постепенно ослаблять ограничения, но в разных регионах этот процесс будет отличаться.

Предварительно сообщалось, что только в Аджарии с этого дня смогут возобновить работу рестораны "открытого типа", а остальным и дальше придется работать только на доставку.

В дополнение, правительство анонсировало введение "карантина выходного дня", когда будут возвращать все ограничения строгого локдауна - включая остановку общественного транспорта.