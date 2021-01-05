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У Німеччині можуть продовжити локдаун до кінця місяця

Вівторок, 5 січня 2021, 11:47

У вівторок центр контролю за хворобами Німеччини повідомив про ще 944 випадки смерті від COVID-19, що підсилює очікування щодо того, що влада країни продовжить локдаун до кінця місяця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Останній локдаун в Німеччині набув чинності 16 грудня, оскільки часткові обмеження, запроваджені на початку листопада, не змогли зменшити кількість щоденних нових заражень коронавірусом. Спочатку термін дії локдауну закінчувався 10 січня.

Зустріч Меркель з керівниками земель у вівторок вирішить, як довго триватиме локдаун та якою мірою знову відкриються школи. Ще однією темою, яка стоїть на порядку денному, буде розгляд критики програми вакцинації в країні на тлі розчарувань щодо її поступового старту.

Щеплення в Німеччині та решті Європейського Союзу розпочались більше тижня тому. У понеділок у Німеччині, де живе 83 мільйони людей, було повідомлено про майже 265 000 щеплень, повідомили в Інституті Роберта Коха.

Опозиційні політики та навіть деякі члени урядової коаліції Німеччини розкритикували обережне попереднє замовлення ЄС вакцини Pfizer-BioNTech - єдиної на сьогодні дозволеної для використання в країнах ЄС. Медичний регулятор ЄС також проводить оцінку вакцини Moderna.

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Німеччина
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