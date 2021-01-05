В Германии могут продолжить локдаун до конца месяца

Во вторник центр контроля за болезнями Германии сообщил о еще 944 случаях смерти от COVID-19, усиливает ожидания относительно того, что власти страны продолжат локдаун до конца месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Последний локдаун в Германии вступил в силу 16 декабря, поскольку частичные ограничения, введенные в начале ноября, не смогли уменьшить количество ежедневных новых заражений коронавируса. Сначала срок действия локдауну заканчивался 10 января.

Встреча Меркель с руководителями земель во вторник решит, как долго продлится локдаун и в какой мере вновь откроются школы. Еще одной темой, которая стоит на повестке дня, будет рассмотрение критики программы вакцинации в стране на фоне разочарований относительно ее постепенного старта.

Прививки в Германии и остальных Европейского Союза начались более недели назад. В понедельник в Германии, где живет 83 миллиона человек было сообщено о почти 265 000 прививках, сообщили в Институте Роберта Коха.

Оппозиционные политики и даже некоторые члены правительственной коалиции Германии раскритиковали осторожное предварительный заказ ЕС вакцины Pfizer-BioNTech - единственной на сегодня разрешенной для использования в странах ЕС. Медицинский регулятор ЕС также проводит оценку вакцины Moderna.