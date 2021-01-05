Президент Вірменії заразився коронавірусом 

У президента Вірменії Армена Саркісяна підтвердили коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на вірменську службу "Радіо Cвобода".

Захворювання у Саркісяна виявили під час візиту до Лондона, де 3 січня він переніс операцію на нозі.

Операція пройшла успішно, однак президент також здав тест, який підтвердив у нього симптоми коронавірусу.

"Президент Саркісян тимчасово продовжить свою діяльність віддалено", - заявили у департаменті інформації адміністрації президента Вірменії.

У червні коронавірусом перехворів прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

Від початку епідемії у Вірменії коронавірусом заразились 160 554 осіб, 2878 померли.