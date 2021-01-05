Президент Вірменії заразився коронавірусом
Вівторок, 5 січня 2021, 14:46
У президента Вірменії Армена Саркісяна підтвердили коронавірус.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на вірменську службу "Радіо Cвобода".
Захворювання у Саркісяна виявили під час візиту до Лондона, де 3 січня він переніс операцію на нозі.
Операція пройшла успішно, однак президент також здав тест, який підтвердив у нього симптоми коронавірусу.
"Президент Саркісян тимчасово продовжить свою діяльність віддалено", - заявили у департаменті інформації адміністрації президента Вірменії.
У червні коронавірусом перехворів прем'єр-міністр Нікол Пашинян.
Від початку епідемії у Вірменії коронавірусом заразились 160 554 осіб, 2878 померли.
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