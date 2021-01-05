Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Співкерівник Боснії віддасть ікону, викрадену в Луганську - але не Україні

Країни Перської затоки домовились зупинити трирічну ворожнечу з Катаром

Іран з п’ятої спроби передав Україні остаточний звіт щодо збитого літака МАУ

Прем’єр Польщі обурений поведінкою знаменитостей, що вакцинувалися позачергово






Президент Вірменії заразився коронавірусом 

Вівторок, 5 січня 2021, 14:46

У президента Вірменії Армена Саркісяна підтвердили коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на вірменську службу "Радіо Cвобода".

Захворювання у Саркісяна виявили під час візиту до Лондона, де 3 січня він переніс операцію на нозі. 

Операція пройшла успішно, однак президент також здав тест, який підтвердив у нього симптоми коронавірусу. 

"Президент Саркісян тимчасово продовжить свою діяльність віддалено", - заявили у департаменті інформації адміністрації президента Вірменії.

У червні коронавірусом перехворів прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

Від початку епідемії у Вірменії коронавірусом заразились 160 554 осіб,  2878 померли.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Вірменія Коронавірус
powered by lun.ua