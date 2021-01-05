Президент Армении заразился коронавирусом
Вторник, 5 января 2021, 14:46
У президента Армении Армена Саркисяна подтвердили коронавирус.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на армянскую службу "Радио Cвобода".
Заболевание в Саркисяна обнаружили во время визита в Лондон, где 3 января он перенес операцию на ноге.
Операция прошла успешно, однако президент также сдал тест, который подтвердил у него симптомы коронавируса.
"Президент Саркисян временно продолжит свою деятельность отдаленно", - заявили в департаменте информации администрации президента Армении.
В июне коронавирусом переболел премьер-министр Никол Пашинян.
С начала эпидемии в Армении коронавирусом заразились 160 554 человек, 2878 умерли.
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