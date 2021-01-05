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Президент Армении заразился коронавирусом

Вторник, 5 января 2021, 14:46

У президента Армении Армена Саркисяна подтвердили коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на армянскую службу "Радио Cвобода".

Заболевание в Саркисяна обнаружили во время визита в Лондон, где 3 января он перенес операцию на ноге.

Операция прошла успешно, однако президент также сдал тест, который подтвердил у него симптомы коронавируса.

"Президент Саркисян временно продолжит свою деятельность отдаленно", - заявили в департаменте информации администрации президента Армении.

В июне коронавирусом переболел премьер-министр Никол Пашинян.

С начала эпидемии в Армении коронавирусом заразились 160 554 человек, 2878 умерли.

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