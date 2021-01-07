Трамп обіцяє "впорядковану" передачу влади Байдену

Президент США Дональд Трамп обіцяє не чинити перешкод при передачі влади своєму наступнику Джо Байдену.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN, про це йдеться у спеціальній заяві президента.

"Незважаючи на те, що я абсолютно не згодний із результатами виборів, і факти це обгрунтовують, проте 20 січня відбудеться впорядкований перехід", - зазначив Трамп.

"Я завжди говорив, що ми продовжуватимемо нашу боротьбу, щоб забезпечити підрахунок лише законних голосів. Хоча це означає кінець найвеличнішого першого терміну в президентській історії, це лише початок нашої боротьби за те, щоб зробити Америку знову великою", - додав він.

Нагадаємо, спільне засідання двох палат парламенту США підтвердило обрання Джо Байдена 46-м президентом США. Процедура відбулася після дебатів щодо кількох штатів, щодо підрахунку голосів у яких були заперечення від окремих членів Конгресу. По кожному з цих штатів ті, хто заперечував поразку Трампа, лишилися у абсолютній меншості.

20 січня відбудеться інавгурація нового президента США.

Як відомо, під час розгляду питання про результати виборів до парламенту увірвалися мітингарі. Все про події минулої ночі читайте у трансляції Європейської правди "Хаос заради Трампа: фанати президента США штурмують Капітолій. LIVE"