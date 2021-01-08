МЗС п’яти країн зробили спільну заяву щодо збитого Іраном авіалайнера МАУ

Міністри закордонних справ України, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії переконані, що зможуть покарати винних за збиття під Тегераном лайнера авіакомпанії МАУ.

Про це йдеться у їхній спільній статті, опублікованій у "Європейській правді" до перших роковин трагедії.

"Ми запевняємо, що доб’ємося, аби всі обставини цього злочину були встановлені до найдрібнішої деталі. Необхідно, аби гіркі уроки збиття PS752 були вивчені, аби мінімізувати ризик повторення подібних трагедій у майбутньому", - заявили, зокрема, посадовці.

Представники 5 столиць запевнили, що вже є прогрес у спільній роботі "з метою притягнути винних до відповідальності за це порушення міжнародного права та допомогти рідним загиблих"

"Нині ми перебуваємо на заключних стадіях нашої підготовки та розраховуємо вже невдовзі увійти у формальні переговори з Іраном", - йдеться у публікації.

Також у п’ятницю була опублікована коротка спільна заява міністрів, у якій вони обіцяють "забезпечити виплату компенсацій Іраном повною мірою сім'ям загиблих та постраждалим державам".

Як повідомлялося раніше, Іран з п’ятої спроби передав Україні остаточний звіт щодо збитого літака МАУ. З Тегерану також лунали пропозиції про порівняно незначну компенсацію, від них Україна відмовилася.

МЗС також припускав, що Україна звернеться до суду ООН, якщо переговори з Іраном не будуть успішними.