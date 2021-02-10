У Німеччині локдаун можуть продовжити до середини березня

В уряді Німеччини обговорюють ймовірне продовження локдауну до середини березня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє SPIEGEL з посиланням на проєкт документу для косультацій між канцлеркою Ангелою Меркель та прем’єрами федеральних земель, з яким ознайомилася редакція.

Більшість обмежень, ймовірно, продовжать до 14 березня, але окремі послаблення можливі з 1 березня. Серед перших, кому можуть дозволити відкритися - перукарні, оскільки цю сферу вважають особливо важливою для особистої гігієни.

Рішення про відкриття шкіл та центрів догляду за дітьми планують залишити на розсуд федеральних земель, але відкриття має відбуватися поступово.

Як випливає з документу, для відкриття магазинів, що торгують другорядними товарами, хочуть досягти середнього показника захворюваності в країні 35 випадків на 100 000 населення.

Раніше повідомлялося, що Ангела Меркель хоче продовжити жорсткий карантин до кінця лютого.