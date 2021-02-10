Меркель хоче продовження локдауну до кінця лютого

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель намагатиметься розширити жорсткі обмеження для боротьби з пандемією щонайменше до кінця лютого.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Хоча втома від обмежень зростає, Меркель не рекомендує будь-якого послаблення локдауну до 1 березня.

"Ми б нічого не виграли, якби передчасно вийшли з локдауну", - заявила Меркель членам своєї партії ХДС напередодні переговорів щодо встановлення політики щодо обмежень.

За її словами, перші кроки щодо послаблення обмежень можуть початися на початку березня у школах та дитячих садах, магазинах та перукарнях, але лише з чіткими правилами для запобігання поширенню вірусу.

В іншому випадку, за її словами, "рівень зараження може знову злетіти".

Канцлерка висловила розуміння "важкої ситуації та великих викликів для дітей, сімей та роздрібних торговців", але попросила про терпіння, щоб уникнути нескінченного циклу послаблень обмежень і нових локдаунів.

Хоча більшість німців все ще підтримують науково обгрунтоване управління кризою Меркель, втома після зимових місяців обмежень і на тлі повільного розгортання вакцин зростає.