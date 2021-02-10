В Германии локдаун могут продлить до середины марта

В правительстве Германии обсуждают возможное продолжение локдауна до середины марта.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает SPIEGEL со ссылкой на проект документа для консультаций между канцлером Ангелой Меркель и премьерами федеральных земель, с которым ознакомилась редакция.

Большинство ограничений, вероятно, продолжат до 14 марта, но отдельные послабления возможны с 1 марта. Среди первых, кому могут позволить открыться - парикмахерские, поскольку эту сферу считают особенно важной для личной гигиены.

Решение об открытии школ и центров ухода за детьми планируют оставить на усмотрение федеральных земель, но открытие должно происходить постепенно.

Как следует из документа, для открытия магазинов, торгующих второстепенными товарами, хотят достичь среднего показателя заболеваемости в стране 35 случаев на 100 000 населения.

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель хочет продолжить жесткий карантин до конца февраля.