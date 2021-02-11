Посли G7 приїхали на Донбас разом із Зеленським

Посли країн "Великої сімки" разом з президентом України Володимиром Зеленським у четвер прибули до Донецької області.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Офісу президента.

"Глава держави ознайомиться із ситуацією на передовій і поспілкується з військовослужбовцями, які несуть службу в зоні проведення ООС. Разом з президентом на Донбас вирушили посли країн "Великої сімки", - йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Донецької області.



Глава держави ознайомиться із ситуацією на передовій і поспілкується з військовослужбовцями, які несуть службу в зоні проведення ООС.



Разом з Президентом на Донбас вирушили посли країн «Великої сімки». pic.twitter.com/90pF2rQhmT — Офіс Президента (@APUkraine) February 11, 2021

11 лютого російський снайпер смертельно поранив українського військовослужбовця в зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі.

Від початку року на Донбасі активізувалася робота ворожих снайперів.

Напередодні зокрема неподалік населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь зі стрілецької та снайперської зброї. Внаслідок цього вогнепальне поранення отримав український захисник.