Посли G7 приїхали на Донбас разом із Зеленським
Посли країн "Великої сімки" разом з президентом України Володимиром Зеленським у четвер прибули до Донецької області.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Офісу президента.
"Глава держави ознайомиться із ситуацією на передовій і поспілкується з військовослужбовцями, які несуть службу в зоні проведення ООС. Разом з президентом на Донбас вирушили посли країн "Великої сімки", - йдеться у повідомленні.
Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Донецької області.— Офіс Президента (@APUkraine) February 11, 2021
Глава держави ознайомиться із ситуацією на передовій і поспілкується з військовослужбовцями, які несуть службу в зоні проведення ООС.
Разом з Президентом на Донбас вирушили посли країн «Великої сімки». pic.twitter.com/90pF2rQhmT
11 лютого російський снайпер смертельно поранив українського військовослужбовця в зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі.
Від початку року на Донбасі активізувалася робота ворожих снайперів.
Напередодні зокрема неподалік населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь зі стрілецької та снайперської зброї. Внаслідок цього вогнепальне поранення отримав український захисник.