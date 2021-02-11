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Посли G7 приїхали на Донбас разом із Зеленським

Четвер, 11 лютого 2021, 13:24

Посли країн "Великої сімки" разом з президентом України Володимиром Зеленським у четвер прибули до Донецької області.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Офісу президента.

"Глава держави ознайомиться із ситуацією на передовій і поспілкується з військовослужбовцями, які несуть службу в зоні проведення ООС. Разом з президентом на Донбас вирушили посли країн "Великої сімки", - йдеться у повідомленні.

11 лютого російський снайпер смертельно поранив українського військовослужбовця в зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі.

Від початку року на Донбасі активізувалася робота ворожих снайперів.

Напередодні зокрема неподалік населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь зі стрілецької та снайперської зброї. Внаслідок цього вогнепальне поранення отримав український захисник.

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Донбас та ОРДЛО G7 (група семи) Зеленський
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