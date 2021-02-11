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Послы G7 приехали на Донбасс вместе с Зеленским

Четверг, 11 февраля 2021, 13:24

Послы стран "Группы семи" вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг прибыли в Донецкую область.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении офиса президента.

"Глава государства ознакомится с ситуацией на передовой и пообщается с военнослужащими, которые несут службу в зоне проведения ООС. Вместе с президентом на Донбасс отправились послы стран "семерки", - говорится в сообщении.

11 февраля российский снайпер смертельно ранил украинского военнослужащего в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

С начала года на Донбассе активизировалась работа вражеских снайперов.

Накануне, в частности, недалеко от населенного пункта Пески, российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из стрелкового и снайперского оружия. В результате огнестрельное ранение получил украинский защитник.

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Донбасс и ОРДЛО G7 (группа семи) Зеленский
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