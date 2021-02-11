Євросоюз не бачить потреби змінювати Угоду про асоціацію, але послухає Україну

Попри офіційну згоду Європейського союзу на "перегляд" Угоди про асоціацію, Брюссель ще не дав згоди на її зміну.

Про це завив Єврокомісар Олівер Варгеї на спільній пресконференції після засідання Ради асоціації.

Як відомо, Україна вважає за необхідне оновити Угоду про асоціацію, привівши її у відповідність до поточних реалій. Прем’єр Денис Шмигаль після засідання Ради знову підкреслив цю позицію; втім, комісар взяв слово, щоби його доповнити.

Олівер Варгеї наголосив, що згода ЄС на "перегляд угоди" ще не означає домовленості про її "оновлення"

"Перегляд угоди означає не тільки пошук нових сфер, де вона застосовується, але також виконання (того, що є в Угоді). Тому ми почнемо з оцінки виконання Угоди про асоціацію", - заявив він.

"Ми вважаємо, що немає потреби змінювати угоду. Вона достатньо гнучка і дозволяє розширювати нашу співпрацю. Але готові розглянути запити України, щодо нових сфер, якщо такі надійдуть", - наголосив комісар.

Варгеї пояснив, що на думку Єврокомісії Угода про асоціацію з Україною "досі має (невикористаний) потенціал".

Раніше повідомлялося, що Україна та ЄС починають перегляд торговельної частини Угоди про асоціацію – у Києві впевнені, що до цього призведе процес перегляду угоди.

Також у четвер в Брюсселі розповіли, яка зміна затримує підписання угоди про "відкрите небо"