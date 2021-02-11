У ЄС розповіли, яка зміна затримує підписання угоди про "відкрите небо"

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель назвав причину, яка затримує підписання Угоди про спільний авіаційний простір, яка відома як "відкрите небо".

Про це Боррель розповів на пресконференції в Брюсселі після засідання Ради асоціації Україна-ЄС, повідомляє "Європейська правда".

"Я можу вас запевнити, що ЄС залишається відданим підписанню цієї угоди так швидко, наскільки це можливо. Що це означає, якомога швидше? Коли вона буде оновлена, аби відобразити той факт, що Британія більше не є підписантом цієї угоди", - пояснив глава європейської дипломатії.

Угода про Спільний авіаційний простір з ЄС мала бути підписана 11 лютого в Брюсселі. На початку лютого в офісі президента України заявили, що підписання зірвалося.

Нагадаємо, ця угода була парафована ще у 2013 році, проте досі не була підписана через британсько-іспанську суперечку щодо належності Гібралтара.

Шанс на швидке підписання дав вихід Великої Британії з ЄС, проте на жовтневому саміті Україна-ЄС, Брюссель, посилаючись на незавершений процес "розлучення" з ЄС, знову переніс це підписання.

Угода про спільний авіаційний простір має на меті урівняти у деяких правах українські та європейські авіакомпанії, зняти монополію на окремі маршрути, встановлену двосторонніми договорами, полегшити відкриття нових маршрутів між українськими та європейськими містами, та як наслідок – має зменшити ціни на квитки.