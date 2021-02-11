Евросоюз не видит необходимости менять Соглашение об ассоциации, но послушает Украину

Несмотря на официальное согласие Европейского союза на "просмотр" Соглашения об ассоциации, Брюссель еще не дал согласия на ее изменение.

Об этом завил еврокомиссар Оливер Варгеи на совместной пресс-конференции после заседания Совета ассоциации.

Как известно, Украина считает необходимым обновить Соглашение об ассоциации, приведя ее в соответствие с текущими реалиями. Премьер Денис Шмыгаль после заседания Совета вновь подчеркнул эту позицию. Впрочем, комиссар взял слово, чтобы его дополнить.

Оливер Варгеи подчеркнул, что согласие ЕС на "пересмотр соглашения" еще не означает договоренности об ее "обновлении".

"Просмотр соглашения означает не только поиск новых сфер, где она применяется, но также выполнение (того, что есть в Соглашении). Поэтому мы начнем с оценки выполнения Соглашения об ассоциации", - заявил он.

"Мы считаем, что нет необходимости менять соглашение. Оно достаточно гибкое и позволяет расширять наше сотрудничество. Но готовы рассмотреть запросы Украины, относительно новых сфер, если таковые поступят", - подчеркнул комиссар.

Варгеи пояснил, что по мнению Еврокомиссии, Соглашение об ассоциации с Украиной "до сих пор имеет (неиспользованный) потенциал".

Ранее сообщалось, что Украина и ЕС начинают пересмотр торговой части Соглашения об ассоциации - в Киеве уверены, что к этому приведет процесс пересмотра соглашения.

Также в четверг в Брюсселе рассказали, что задерживает подписание соглашения об "открытом небе".