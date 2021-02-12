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У Польщі на тлі послаблення карантину "аншлаг" на популярному гірськолижному курорті

П'ятниця, 12 лютого 2021, 19:07

У Польщі в перший день після послаблення карантину виникли корки на шляху до популярного гірськолижного курорту у Закопане.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють деякі польські медіа, як RMF24 та Gazeta Krakowska.

До послаблення "коронавірусних" обмежень, зокрема й відкриття гірськолижних трас, додалися ще два фактори - світовий чемпіонат лижних стрибків з трампліна та день Св. Валентина, що випадає на вихідний. 

Щільний трафік на шляху з Кракова до Закопане почався вже після обіду у п’ятницю. Ситуацію додатково ускладнюють погодні умови - сніг та крига.

Як пише Gazeta Krakowska, близько 5 години вечора на дорозі скупчилося стільки машин, що окремі ділянки дороги довжиною в 20 кілометрів доводиться долати 2 години. 

 

За даними асоціацій готельєрів, цими вихідними у Закопане планують приїхати близько 20 тисяч туристів і в готелях заброньовані майже усі місця з тих, що дозволені за карантинними правилами. 

Przejazd z Krakowa do Zakopanego według danych z GDDKiA to już przeszło 4,5 godziny! Odcinek od Skomielnej Białej do...

Опубліковано Zakopianka - utrudnienia, wypadki, informacje Пʼятниця, 12 лютого 2021 р.

Нагадаємо, з 12 лютого Польща частково відновила роботу кінотеатрів, театрів та спортивних майданчиків, а також відкрила гірськолижні траси.

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