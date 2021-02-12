В Польше на фоне ослабления карантина "аншлаг" на популярном горнолыжном курорте

В Польше в первый день после ослабления карантина возникли пробки на пути к популярному горнолыжному курорту в Закопане.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают польские медиа RMF24 и Gazeta Krakowska.

К ослаблению "коронавирусных" ограничений, в том числе - открытия горнолыжных трасс, добавились еще два фактора: мировой чемпионат лыжных прыжков с трамплина и день Св. Валентина, выпавший на выходные.

Плотный трафик на пути из Кракова в Закопане начался уже после обеда в пятницу. Ситуацию дополнительно осложняют погодные условия - снег и лед.

Как пишет Gazeta Krakowska, около 5 часов вечера на дороге скопилось столько машин, что на проезд отдельных участков длиной в 20 километров приходилось тратить около двух часов.

Przejazd z Krakowa do Zakopanego według danych z GDDKiA to już przeszło 4,5 godziny! Odcinek od Skomielnej Białej do... Опубліковано Zakopianka - utrudnienia, wypadki, informacje Пʼятниця, 12 лютого 2021 р.

По данным ассоциации отельеров, в эти выходные в Закопане планируют приехать около 20 000 туристов и в гостиницах забронированы почти все места из тех, которые разрешено сдавась по карантинным правилам.

Напомним, с 12 февраля Польша частично возобновила работу кинотеатров, театров и спортивных площадок, а также открыла горнолыжные трассы.