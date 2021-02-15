В Польше возмущены "коронагуляниями" на популярном горнолыжном курорте

В правительстве Польши осудили людей за безответственность и допускают возвращение карантинных запретов после появления фото и видео с популярного горнолыжного курорта Закопане, отснятых в минувшие выходные.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Напомним, минувшие выходные стали первыми после длительного локдауна, когда заведения в Закопане смогли снова принимать туристов. Ажиотажа добавили чемпионат мира по прыжкам с трамплина Wielka Krokiew и день Св. Валентина.

По данным отельеров, на выходные в Закопане должны были приехать около 20 000 человек.

Кадры с центральных улиц столицы Татр свидетельствуют о том, что отдыхающие особо не переживали по поводу правил безопасности.

В местной полиции заявили, что им пришлось вмешаться около 300 раз по разным инцидентам.

Читайте также В Польше на фоне ослабления карантина "аншлаг" на популярном горнолыжном курорте

Мэр Закопане назвал поведение людей, которые игнорировали все ограничения и злоупотребляли алкоголем, "абсолютно неприемлемым", а президент торговой палаты Татр сказала, что общество "не прошло тест", и поведение безответственных туристов, вероятно, приведет к возвращению локдауна.

"Вся эта ситуация - проявление тотальной безответственности. Ограничение сняли на две недели, и если ситуация ухудшится - есть риск, что придется их возобновить", - заявил руководитель офиса премьера Михал Дворжик.

В Министерстве здравоохранения заявили, что если в следующие выходные в Закопане будет наблюдаться нечто подобное, курорт снова закроют или введут определенные местные ограничения.