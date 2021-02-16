У Польщі вже 1,5 млн людей отримали вакцину від коронавірусу
Вівторок, 16 лютого 2021, 10:12
У Польщі вакцину від коронавірусу отримали майже 1,5 млн людей.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dziennik Gazeta Prawna.
Принаймні одну дозу отримали вже 1,47 млн осіб, з них 646 тисяч - у тому числі другу дозу.
У 1775 випадках повідомляли про суттєві побічні реакції.
Міністр охорони здоров’я Адам Недзельський зазначив, що з наступних поставок вакцини головну частку спрямують на вакцинацію людей похилого віку.
В країні вже триває реєстрація на щеплення різних категорій вчителів та викладачів, їм запропонують вакцину AstraZeneca.
Польща використовує усі три затверджені в ЄС вакцини від коронавірусу - Pfizer/BioNTech, Moderna та AstraZeneca; але останню - з віковими обмеженнями.
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