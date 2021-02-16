У Польщі вже 1,5 млн людей отримали вакцину від коронавірусу

У Польщі вакцину від коронавірусу отримали майже 1,5 млн людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dziennik Gazeta Prawna.

Принаймні одну дозу отримали вже 1,47 млн осіб, з них 646 тисяч - у тому числі другу дозу.

Читайте також У Польщі прокоментували можливий перепродаж Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca

У 1775 випадках повідомляли про суттєві побічні реакції.

Міністр охорони здоров’я Адам Недзельський зазначив, що з наступних поставок вакцини головну частку спрямують на вакцинацію людей похилого віку.

В країні вже триває реєстрація на щеплення різних категорій вчителів та викладачів, їм запропонують вакцину AstraZeneca.

Польща використовує усі три затверджені в ЄС вакцини від коронавірусу - Pfizer/BioNTech, Moderna та AstraZeneca; але останню - з віковими обмеженнями.