Польща не щеплюватиме літніх людей вакциною AstraZeneca - ЗМІ

Літні люди у Польщі не будуть вакциновані від коронавірусу вакциною AstraZeneca.

Як повідомляє "Європейська правда", про це неофіційно стало відомо RMF 24.

Вакцина AstraZeneca була схвалена Європейським агентством з лікарських засобів для людей віком від 18 років попри те, що була протестована на невеликій групі людей похилого віку.

Читайте також AstraZeneca збільшить поставки вакцини в ЄС на 9 млн доз після суперечки з Брюсселем

Люди похилого віку у Польщі як і раніше будуть вакциновані препаратами Pfizer і Moderna. Вакцина AstraZeneca буде вводитися, наприклад, вчителям чи військовослужбовцям відповідного віку.

Медична рада при прем’єр-міністрі ще обговорює віковий поріг - це може бути 55 або 60 років.

"Однак вікове обмеження майже напевне буде. Також тому, що AstraZeneca менш ефективна", - пише видання.

AstraZeneca почне поставки до Польщі 9 лютого. До кінця першого кварталу цього року планується отримання 1,5 мільйона доз вакцини.

Нагадаємо, італійське агентство з лікарських засобів (AIFA) не рекомендує використовувати вакцину від коронавірусу британської компанії AstraZeneca для осіб віком старше 55 років.

Нагадаємо, Україна отримає протягом першого півріччя 2021 року – від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca в рамках механізму COVAX, заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.