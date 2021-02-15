У Польщі прокоментували можливий перепродаж Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca
Польща отримала запит від України щодо перепродажу вакцин від коронавірусу, але поки ніяких поставок не здійснювалося.
Про це заявила представниця Міністерства охорони здоров'я Польщі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
"Польща на сьогодні нікому не перепродавала вакцини", - сказала представниця міністерства в неділю, коментуючи заяву віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса про те, що Комісія допомагає Польщі в перепродажі для України 1,2 мільйона доз вакцини AstraZeneca.
Однак Міністерство охорони здоров'я підтвердило, що воно отримало пропозицію від України про перепродаж певної кількості доз.
У МОЗ також запевнили, що дози для продажу в Україну не будуть надходити із запасів, які призначені для польських громадян, включених в національну програму вакцинації.
Угоди ЄС про закупівлі допускають неприбутковий перепродаж, заявив Домбровскіс на пресконференції в Брюсселі, проведеній спільно з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.
В рамках програми COVAX Україна отримає 117 000 доз вакцини Pfizer в лютому і від 2,2 до 3,7 мільйона доз вакцини AstraZeneca протягом першого півріччя.
Україна також закупила дози вакцини китайського CoronaVac, розробленої Sinopharm.