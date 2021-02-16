У Туреччині відкрили справу на депутата з Нідерландів за образу Ердогана у Twitter
Турецька прокуратура почала розслідування щодо крайньо правого нідерландського депутата Гірта Вілдерса через публікацію колажу з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.
Вілдерс в понеділок опублікував у Twitter колаж, на якому половина обличчя Ердогана в звичному вигляді зображена на тлі турецького прапора, інша половина - з бородою, в хіджабі і на тлі прапора терористичного угрупування "Ісламська держава".
Terrorist. pic.twitter.com/ZL8ZD519aW— Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 15, 2021
Вілдерс підписав зображення одним словом - "терорист".
У прокуратурі Анкари заявили, що розслідування щодо Вілдерса, який очолює Партію свободи, було розпочато через публікацію, "що включає фотографію і письмову образу на адресу президента Реджепа Таїпа Ердогана 15 лютого".
Вілдерс відомий жорсткою антиісламською риторикою, а також ініціативами щодо заборони Корану в Нідерландах.
Нагадаємо, у жовтні 2020 року Ердоган подав скаргу до прокуратури на Вілдерса, який розмістив карикатуру на турецького лідера в Twitter.
Вілдерс поділився карикатурою, що зображувала Ердогана в капелюсі в формі бомби з логотипом його правлячої Партії справедливості і розвитку разом з підписом "терорист".