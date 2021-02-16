В Турции открыли дело на депутата из Нидерландов за оскорбление Эрдогана в Twitter
Турецкая прокуратура начала расследование в отношении крайне правого голландского депутата Гирта Вилдерса за публикации коллажа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.
Вилдерс в понедельник опубликовал в Twitter коллаж, на котором половина лица Эрдогана в привычном виде изображена на фоне турецкого флага, другая половина - с бородой, в хиджабе и на фоне флага террористической группировки "Исламское государство".
Terrorist. pic.twitter.com/ZL8ZD519aW— Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 15, 2021
Вилдерс подписал изображение одним словом - "террорист".
В прокуратуре Анкары заявили, что расследование против Вилдерса, который возглавляет Партию свободы, было начато из-за публикации, "включающей фотографию письменного оскорбления в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана 15 февраля".
Вилдерс известен жесткой антиисламской риторикой, а также инициативами о запрете Корана в Нидерландах.
Напомним, в октябре 2020 Эрдоган подал жалобу в прокуратуру на Вилдерса, который разместил карикатуру на турецкого лидера в Twitter.
Вилдерс поделился карикатурой, изображавшей Эрдогана в шляпе в форме бомбы с логотипом его правящей Партии справедливости и развития вместе с подписью "террорист".