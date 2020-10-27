Ердоган подав до суду на правого депутата з Нідерландів за публікацію карикатури

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган подає в суд на ультраправого нідерландського політика Герта Вілдерса, який розмістив карикатуру на турецького лідера в Twitter.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Адвокат Ердогана подав до прокуратури Анкари заяву з вимогою порушити кримінальну справу за "образу президента", що є злочином за турецькими законами.

У суботу Вілдерс поділився карикатурою, що зображує Ердогана в капелюсі в формі бомби з логотипом його правлячої Партії справедливості і розвитку разом з підписом "терорист".

Ердоган у вихідні розкритикував Вілдерса, сказавши: "Є так званий нідерландський депутат, який погано відгукується про нас. На відміну від нього, ми не миримося з расизмом, а фашистам немає місця в Туреччині".

Міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу також засудив карикатуру, заявивши, що "расистські невдахи Європи показали своє справжнє обличчя, зіткнувшись з реальністю".

Вілдерс, чия ультраправа Партія свободи є найбільшою опозиційною силою в парламенті Нідерландів, в свою чергу назвав Ердогана "невдахою".

"Значить, людина, яка називає мене фашистом, а раніше називала Нідерланди фашистськими і пережитком нацизму, тепер буде висувати проти мене звинувачення? Світ перевернувся", - додав він.