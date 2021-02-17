У Норвегії передумали вводити комендантську годину через коронавірус

Уряд Норвегії припинив консультації з приводу запровадження комендантської години і вирішив поки не просувати цю ідею.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Міністерство юстиції отримало понад 1400 звернень в рамках консультацій, і переважна більшість висловилася з критикою щодо цієї пропозиції. Понад 1200 відповідей надійшли від приватних осіб.

"На нашу думку, комендантська година не потрібна нам як захід", - сказала міністр юстиції та управління надзвичайними ситуаціями Моніка Меланд.

Не так давно прем'єр-міністр Ерна Солберг з парламентської трибуни відстоювала ідею комендантської години.

"Ніхто не хоче комендантської години в Норвегії. Але якщо інфекція повністю вийде з-під контролю, так що життя і здоров'я багатьох людей опиняться під серйозною загрозою, це може бути останнім інструментом, до якого нам доведеться вдаватися", - сказала прем'єр-міністр.

Сама пропозиція була виставлена ​​на консультації ще 8 січня цього року.

"Багато європейських країн запровадили такі заходи. Я щиро сподіваюся, що ми не матимемо цього в Норвегії. Але якщо це стане необхідним, важливо, щоб ми мали необхідні інструменти", - заявляла тоді міністр юстиції.

Як повідомлялося, суд у Гаазі постановив негайно скасувати комендантську годину у Нідерландах, оскільки рішення про її запровадження було ухвалене на хибних підставах.