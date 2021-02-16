У Нідерландах суд постановив негайно скасувати комендантську годину

Суд у Гаазі постановив негайно скасувати комендантську годину у Нідерландах, оскільки рішення про її запровадження було ухвалене на хибних підставах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

На думку судді, комендантська година є далекосяжним порушенням права на свободу пересування та приватного життя. Для цього потрібно дуже ретельно приймати рішення, постановив суддя.

Як зазначили в суді, комендантська година в Нідерландах була запроваджена на підставі закону про надзвичайні повноваження цивільної влади, згідно з яким уряд має право вдатися до таких заходів у виняткових обставинах без консультації з палатою представників і сенатом.

Суддя попередньо ухвалив, що запровадження комендантської години не було пов'язане з особливою терміновістю, необхідною за цим законом.

"Широкомасштабний захід на основі закону про надзвичайні ситуації може бути призначений лише в тому випадку, якщо насправді настає гостра надзвичайна ситуація, яка, крім того, не може бути вирішена іншими менш далекосяжними засобами" – заявили у суді.

Міністр юстиції вже заявив, що вивчає рішення.

Поки невідомо, якими будуть прямі наслідки ухвали та що буде зі штрафами, накладеними за порушення комендантської години.

Скасування комендантської години не можна відкладати поданням апеляції.

Комендантська година набула чинності в суботу, 23 січня, і спочатку тривала 3,5 тижні, але цей захід продовжили минулого тижня до 2 березня. Той, хто виходить на вулицю без поважних причин, ризикує отримати штраф у розмірі 95 євро.