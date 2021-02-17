В Норвегии передумали вводить комендантский час из-за коронавируса

Правительство Норвегии прекратило консультации по поводу введения комендантского часа и решило пока не продвигать эту идею.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Министерство юстиции получило более 1400 обращений в рамках консультаций, и подавляющее большинство высказалось с критикой этого предложения. Более 1200 ответов поступили от частных лиц.

"По нашему мнению, комендантский час не нужен нам как мера", - сказала министр юстиции и управления чрезвычайными ситуациями Моника Меланд.

Не так давно премьер-министр Эрна Солберг с парламентской трибуны отстаивала идею комендантского часа.

"Никто не хочет комендантского часа в Норвегии. Но если инфекция полностью выйдет из-под контроля, так что жизнь и здоровье многих людей окажутся под серьезной угрозой, это может быть последним инструментом, к которому нам придется прибегнуть", - сказала премьер.

Само предложение было выдвинуто ​​на консультации еще 8 января этого года.

"Многие европейские страны ввели такие меры. Я искренне надеюсь, что у нас в Норвегии этого не будет. Но если это станет необходимым, важно, чтобы в нашем распоряжении были необходимые инструменты", - заявляла тогда министр юстиции.

Как сообщалось, суд в Гааге постановил немедленно отменить комендантский час в Нидерландах, поскольку решение о его введении было принято на ложных основаниях.