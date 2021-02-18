Прем'єр Грузії подав у відставку через справу арешту лідера опозиції

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія у четвер вранці оголосив про відставку у зв'язку зі справою про арешт лідера головної опозиційної партії "Єдиний національний рух" Ніки Мелії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Гахарія пояснив своє рішення розбіжностями з правлячою командою стосовно виконання рішення суду щодо Мелії. За його словами, виконання цього рішення загрожує безпеці багатьох громадян.

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"Я прийняв рішення піти із займаної посади. Звичайно, я вірю і хочу вірити, що цей крок допоможе зменшити поляризацію в політичному просторі нашої країни, тому що я переконаний, що поляризація і конфронтація між нами є найбільшим ризиком для майбутнього нашої країни, її економічного розвитку і подолання всіх видів криз", - заявив Гахарія.

Він зазначив, що Мелія ніколи не поважав грузинське законодавство, закликав громадян штурмувати парламент 20 червня 2019 року і був одним з організаторів штурму.

"Але, незважаючи ні на що, моєї абсолютно непохитною позицією є те, виконання заходу, визначеного навіть законним правосуддям щодо конкретної людини, якщо це створює ризик здоров'ю, життю наших громадян або в цілому, створює політичну ескалацію в країні, є неприпустимим", - сказав Гахарія.

Відставка Гахарії, швидше за все, поглибить існуючу політичну кризу, де третина депутатів відмовляється працювати в парламенті, звинувачуючи уряд у фальсифікації виборів.

Тбіліський міський суд у середу 17 лютого постановив заарештувати Ніку Мелію, лідера найбільшої грузинської опозиційної партії "Єдиний національний рух".

Мелія, який став головою "Єдиного національного руху" в кінці минулого року, звинувачується в організації та керівництві груповим насильством на акції протесту перед будівлею парламенту, а також участі в ньому - у справі про заворушення 20 червня 2019 року, також відомих як "ніч Гаврилова".