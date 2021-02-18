В Грузії суд постановив заарештувати лідера найбільшої опозиційної партії

Тбіліський міський суд у середу 17 лютого постановив заарештувати Ніку Мелія, лідера найбільшої грузинської опозиційної партії "Єдиний національний рух".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Грузия Online.

Суд змінив запобіжний захід щодо опозиціонера із застави на арешт, задовольнивши клопотання Генпрокуратури.

Раніше Мелія відмовився виплатити заставу, обрану йому судом як запобіжний захід. Парламент, задовольнивши клопотання прокуратури, зняв з нього депутатську недоторканність.

Ніка Мелія, який став головою "Єдиного національного руху" в кінці минулого року, звинувачується в організації та керівництві груповим насильством на акції протесту перед будівлею парламенту, а також участі в ньому - у справі про заворушення 20 червня 2019 року, також відомих як "ніч Гаврилова".

Лідери опозиційних партій провели всю ніч у офісі "Єдиного національного руху". Мелія також перебував там. Очікувалося, що міністерство внутрішніх справ вночі виконає рішення суду про взяття опозиціонера під варту, але цього не трапилося. Арешт Мелії може загострити напружену політичну ситуацію в країні.

У ніч на 21 червня 2019 року поліція брутально зачистила акцію протесту, яка зібралась після того, як у стінах грузинського парламенту відбувся захід Міжпарламентської асамблеї православ’я, голова якої, російський депутат від КПРФ Сергєй Гаврилов, розсівся у спікерському кріслі.