Премьер Грузии подал в отставку из-за дела ареста лидера оппозиции

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в четверг утром объявил об отставке в связи с делом об аресте лидера главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Гахария объяснил свое решение разногласиями с правящей командой по выполнению решения суда по Мелии. По его словам, выполнение этого решения угрожает безопасности многих граждан.

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"Я принял решение уйти с занимаемой должности. Конечно, я верю и хочу верить, что этот шаг поможет уменьшить поляризацию в политическом пространстве нашей страны, потому что я убежден, что поляризация и конфронтация между нами является наибольшим риском для будущего нашей страны, ее экономического развития и преодоления всех видов кризисов", - заявил Гахария.

Он отметил, что Мелия никогда не уважал грузинское законодательство, призвал граждан штурмовать парламент 20 июня 2019 года и был одним из организаторов штурма.

"Но, несмотря ни на что, моей совершенно непоколебимой позицией является то, что выполнение мероприятия, определенного даже законным правосудием в отношении конкретного человека, если это создает риск здоровью, жизни наших граждан или в целом, создает политическую эскалацию в стране, недопустимо", - сказал Гахария.

Отставка Гахарии, скорее всего, усугубит существующий политический кризис, где треть депутатов отказывается работать в парламенте, обвиняя правительство в фальсификации выборов.

Тбилисский городской суд в среду 17 февраля постановил арестовать Нику Мелию, лидера крупнейшей грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение".

Мелия, который стал председателем "Единого национального движения" в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве групповым насилием на акции протеста перед зданием парламента, а также участия в нем - по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как "ночь Гаврилова".