У Грузії після відставки прем’єра Гахарії назвали нового кандидата на посаду 

Правляча партія Грузії "Грузинська мрія" назвала нового кандидата на посаду прем’єр-міністра після відставки Георгія Гахарії з власної ініціативи. На цю роль обрали Іраклія Гарібашвілі.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа", про таке рішення політради партії оголосив її голова Іраклій Кобахідзе.

Іраклій Гарібашвілі - чинний міністр оборони з вересня 2019 року. Після перемоги "Грузинської мрії" на парламентських виборах 2012 року він очолював Міністерство внутрішніх справ, а у 2013-2015 роках був прем’єром.

Гарібашвілі після висування його кандидатом пообіцяв "швидко відновити порядок" в країні.

"Перед нами стоїть багато викликів. Це насамперед пандемія коронавірусу, безробіття, економічні проблеми, важке становище населення… Ми дуже скоро відновимо порядок та рівновагу, яка необхідна для нашої країни, щоб вона продовжила нормальне функціонування, у рамках Конституції", - заявив Іраклій Гарібашвілі.

Нагадаємо, 18 лютого попередній прем’єр Георгій Гахарія подав у відставку через розбіжність позицій із партією щодо рішення суду про арешт лідера "Єдиного національного руху" - найбільшої опозиційної партії.

В МВС Грузії повідомили, що відклали виконання рішення суду у справі Мелії.

Представники опозиції заявляють, що після відставки Гахарії у країні мають відбутися дострокові парламентські вибори.

Детальніше про це читайте у статті: Шанс для Саакашвілі: як суд над лідером опозиції руйнує владу в Грузії.