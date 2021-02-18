Через відставку прем’єра поліція Грузії поки не затримуватиме лідера опозиції

МВС Грузії відклало операцію із затримання лідера "Єдиного національного руху" Ніки Мелії через відставку Георгія Гахарії з посади прем'єр-міністра.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на News Georgia.

"У зв'язку з відставкою прем'єр-міністра МВС тимчасово відклав заплановане затримання Ніканора Мелії", - йдеться в заяві міністерства.

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У відомстві не уточнили, коли будуть відновлені процедури із виконання судового рішення.

У четвер вранці прем’єр-міністр Грузії Георгій Гахарія оголосив про відставку, оскільки не зміг дійти згоди зі своєю командою з приводу затримання лідера найбільшої опозиційної партії країни.

Відтепер всі міністри кабінету Гахарії є виконуючими обов'язки. Згідно з конституцією, парламент Грузії має два тижні на затвердження нового уряду. Якщо цього не відбудеться, то президент розпустить законодавчий орган і призначить позачергові парламентські вибори.

Відставка Гахарії, швидше за все, поглибить існуючу політичну кризу, де третина депутатів відмовляється працювати в парламенті, звинувачуючи уряд у фальсифікації виборів.

Тбіліський міський суд у середу 17 лютого постановив заарештувати Ніку Мелію, лідера найбільшої грузинської опозиційної партії "Єдиний національний рух".

З вечора 16 лютого Мелія залишається в офісі своєї партії разом з іншими політиками і сотнями прихильників, які пообіцяли фізично захищати лідера найбільшої опозиційної партії країни.

Мелія, який став головою "Єдиного національного руху" в кінці минулого року, звинувачується в організації та керівництві груповим насильством на акції протесту перед будівлею парламенту, а також участі в ньому - у справі про заворушення 20 червня 2019 року, також відомих як "ніч Гаврилова".

У ніч на 21 червня 2019 року грузинська поліція брутально зачистила акцію протесту, яка зібралась після того, як у стінах грузинського парламенту відбувся захід Міжпарламентської асамблеї православ’я, голова якої, російський депутат від КПРФ Сергєй Гаврилов, розсівся у спікерському кріслі.